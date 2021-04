SuperNow, subsidiária da B2W, firma contrato para compra da startup Shipp

A B2W informou que sua subsidiária SuperNow Portal e Serviços de Internet (SupermercadoNow), plataforma de e-commerce focada na categoria de supermercado no Brasil, firmou contrato para adquirir a startup de delivery on demand Shipp do Brasil, plataforma mobile de food delivery e conveniência. A companhia não informou o valor da transação.

A Shipp é uma startup de delivery on demand que iniciou suas atividades em 2017, no Estado do Espírito Santo, como uma alternativa ao modelo tradicional de entrega. Os clientes, por meio do aplicativo, podem fazer pedidos de supermercados, farmácias, restaurantes, petshops, ou qualquer outro estabelecimento.

A plataforma também oferece um serviço de concierge, que permite a entrega de tudo o que o cliente desejar. “Com um modelo de negócios altamente escalável, a Shipp iniciou a expansão para novas localidades, com o objetivo de atender mais de 100 cidades”, pontuou a B2W.

Atualmente, a plataforma conta com 10 mil entregadores cadastrados, realizando as entregas em aproximadamente 36 minutos. De acordo com a companhia, o aplicativo possui alta frequência de uso, com os clientes recorrentes fazendo em média três pedidos por mês.

“A aquisição da Shipp permitirá a entrada do Universo Americanas no modelo de Ultra Fast Delivery (entrega em poucos minutos). Além disso, possibilita a melhoria da experiência do consumidor na categoria de food delivery (iniciada em 2020 por meio de parcerias estratégicas), a expansão da categoria de mercado para novas localidades e a aceleração das soluções de O2O (Online to Offline), principalmente, o ship from store, que é operado pela Ame Flash, plataforma proprietária de crowd shipping com mais de 20 mil entregadores e presença em mais de 700 cidades”, disse a B2W.

A transação, porém, ainda está sujeita à aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

