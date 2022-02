Superliga, Campeonato Italiano, Paulistão… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de domingo Veja horários das transmissões de eventos como Água Santa x São Paulo, Atalanta x Sampdoria e muito mais!

A agenda esportiva dessa segunda estará com um jogo do Campeonato Italiano, Atalanta x Sampdoria. O São Paulo enfrenta o Água Santa na busca dos três pontos. O Volêi também aparece com uma opção na Superliga Masculina e Feminina

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

Campeonato Italiano

​16h50 – Atalanta x Sampdoria

Onde assistir: ESPN e Star+

​

Campeonato Paulista

15h – Água Santa x São Paulo

Onde assistir: Paulistão Play, Premiere e Youtube

Superliga Feminina

20h – Osasco São Cristóvão Saúde x Curitiba Vôlei

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Superliga Masculina

20h – Azulim Uberlândia x Vedacit Vôlei Guarulhos

Onde assistir: SporTV2

