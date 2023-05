Superintendência do Cade aprova operação entre Itaú Unibanco e Eneva

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2023 - 10:43 Compartilhe

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação entre o Itaú Unibanco S.A e a Eneva Participações III S.A. (NewCo). O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 12.

Segundo o parecer do Cade, a “operação consiste em investimento societário pelo Itaú Unibanco na NewCo, que, na data do fechamento da operação, deverá deter ações representativas da totalidade do capital social da Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. (PGC) e Parnaíba II.

O processo tem acesso restrito e não há informações sobre o porcentual total que o Itaú Unibanco será detentor no capital social total da NewCo e das ações preferenciais de emissão da empresa. Mas, o parecer diz que o banco passará a deter participação minoritária nas empresas.

“Como justificativa para realização da operação, as Requerentes explicam que, para o Conglomerado Itaú Unibanco, ela representa uma boa oportunidade de investir em projetos de energia no Brasil. Já para a Eneva, representa boa oportunidade para agregar valor aos seus negócios e acionistas”, diz o parecer.

