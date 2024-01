Superintendência do Cade aprova operação entre Bahia Etanol Holding e Salto Botelho Agroenergia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 10:47 Para compartilhar:

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou o ato de concentração entre a Bahia Etanol Holding Ltda e a Salto Botelho Agroenergia S.A. O despacho pela aprovação da operação está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 12.

A operação, segundo informações do parecer do Cade, consiste na aquisição da totalidade das ações representativas do capital social e votante da Salto Botelho Agroenergia (SBA) pela Bahia Etanol Holding (BEL).

A BEL atua, principalmente, na produção de etanol hidratado e etanol anidro no Brasil. A empresa é detida pela FL Gestão e Participações Ltda e pela FSH Participações S.A.

Já a SBA é uma usina sucroalcooleira localizada em São Paulo. Além da atividade industrial de processamento de cana, a SBA é também responsável pelo plantio e tratos culturais do canavial. A SBA é integralmente detida pelo Salto Botelho Agroenergia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, que integra o grupo Amerra.

O Grupo Amerra é constituído por fundos de investimentos americanos, voltados à private debt e private equity, geridos por AMERRA Capital Management, LLC, gestora de fundos norte-americana sediada em Nova York.

Como justificativa da operação, destaca o parecer do Cade, “as Requerentes explicam que, na perspectiva do Grupo FL, trata-se de uma possibilidade de expandir sua atuação no Brasil. Já para o Grupo Amerra, é uma oportunidade de desinvestimento e capitalização para novas oportunidades”.

