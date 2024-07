Superintendência do Cade aprova operação de fusão entre Enauta e 3R sem restrições

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2024 - 10:56 Para compartilhar:

A 3R Petroleum e a Enauta informaram nesta sexta-feira, 5, que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a fusão das empresas sem restrições.

A operação prevê a incorporação da Maha Energy Brasil pela 3R e da incorporação de ações da Enauta pela 3R, criando assim uma petroleira independente forte, com capacidade de produção imediata de 100 mil barris por dia, que pode chegar a 120 mil barris por dia em 2025, com capacidade de geração de caixa (Ebitda, na sigla em inglês) da ordem de R$ 10 bilhões.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as empresas lembram que nos termos da legislação aplicável, a decisão de aprovação (pela superintendência do Cade) se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos a partir de sua publicação no Diário Oficial, não havendo recurso de terceiros ou avocação pelo Tribunal do órgão regulador.

As companhias informam, ainda, que a operação está sujeita ao cumprimento de outras condições precedentes previstas no protocolo de incorporação celebrado em 17 de maio de 2024.