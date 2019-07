Superintendência do Cade aprova negócio entre PicPay e JFP e Banco Original

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela J&F Participações (JFP) e o Banco Original de cerca de 71,04% das ações representativas do capital social total da PicPay, atualmente detidas pela J&F Investimentos S.A. (“JFI”). O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

A JFP é controlada pela JBJ Agropecuária Ltda., controladora do Grupo JBJ e atualmente já é acionista minoritária da PicPay Serviços, sem poder de controle. O Banco Original é controlado pela JFP e conta com participação minoritária indireta da JFI.

Já a PicPay é uma fintech que opera como uma e-wallet (carteira digital) e oferece carteira de pagamentos digitais para seus usuários por meio de um aplicativo para uso em celulares móveis, permitindo a realização de transferências entre usuários, transações em estabelecimentos comerciais, compra de créditos para celulares pré-pagos, entre outros.

Segundo parecer disponibilizado pelo Cade sobre a operação, o Banco Original e a PicPay são empresas de serviços financeiros que se complementam, do ponto de vista estratégico. Assim, “a aquisição de controle da PicPay pela JFP apresenta-se como uma oportunidade de investimento em um nicho de mercado inovador e com perspectivas de crescimento no futuro que promoverá sinergias entre as empresas, de modo a otimizar o crescimento de seus resultados por meio das novas tecnologias desenvolvidas pela PicPay e do know-how no setor bancário do Banco Original”.