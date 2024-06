Superintendência do Cade aprova joint venture entre Evolua e Trinity na Iká Energia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2024 - 10:28 Para compartilhar:

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a formação de uma joint venture entre a Evolua Energia Participações e a Trinity Energias Renováveis para a exploração de atividade de comercialização de energia elétrica, mediante a aquisição de cotas representativas da totalidade do capital social da Iká Energia e Participações, atualmente detidas pela BMPI Infra.

O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 19.

“Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que esta representa uma boa oportunidade de investimentos em um setor com grande potencial de crescimento no Brasil, viabilizando o aporte de capital necessário para o desenvolvimento e expansão das atividades da Iká”, declararam as empresas no processo.