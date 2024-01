Superintendência do Cade aprova joint venture entre Auren Comercializadora e Telefônica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/01/2024 - 10:26 Para compartilhar:

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de constituição de uma joint venture (Companhia) entre a Auren Comercializadora de Energia Ltda e a Telefônica Brasil S.A. O despacho pela aprovação da transação está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 8.

De acordo com o parecer do Cade, a formação da joint venture será para o desenvolvimento conjunto de negócio focado na comercialização de soluções customizadas em todo o Brasil, especialmente a comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação livre (ACL).

“Conforme disposto no Acordo de Investimentos assinado em 18 de dezembro de 2023, as Requerentes desejam associar-se em por meio do investimento em uma joint venture personificada em regime paritário (cada parte detentora de 50% de participação do capital social e votante) para a exploração da atividade de comercialização de energia elétrica”, diz o documento.

