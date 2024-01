Superintendência do Cade aprova criação de joint venture entre a Cosan e a Nuveen

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/01/2024 - 11:02 Para compartilhar:

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a criação de uma joint venture entre a Cosan S.A e Nuveen Natural Capital Latam Gestão de Ativos Ltda. O despacho pela aprovação da operação está publicado na edição desta segunda-feira, 8, do Diário Oficial da União.

Segundo parecer do Cade, a joint venture Radar Gestora será criada para gestão conjunta de terras agrícolas e ativos florestais localizados na América Latina.

“A Radar Gestora, atualmente uma empresa não-operacional detida de forma integral pela Cosan, será formada a partir da contribuição de determinados ativos das Requerentes”, diz o parecer.

Ainda de acordo com informações do Cade, a Nuveen é atualmente a gestora de propriedades rurais detidas pela Cosan, pela TIAA (Grupo Teachers Insurance and Annuity Association of America) e demais investidores.

“Após a operação, a gestão de ativos de propriedades rurais localizadas na América Latina será aportada para a Radar Gestora, que passará a ser controlada conjuntamente pela Cosan e pela Nuveen”, diz o documento.

