Superintendência do Cade aprova compra do controle da Tok&Stok pela Mobly

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a operação que levará a Mobly ao controle da Tok&Stok. O negócio cria um gigante no mercado de móveis e decoração, com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a operação prevê a aquisição pela Mobly de 60,1% do capital da Tok&Stok de posse de fundos geridos pela SPX Capital – originalmente do Carlyle.

A transação será efetivada por meio de aumento de capital da Mobly.

Os fundos geridos pela SPX vão transferir suas ações na Tok&Stok para a companhia listada em bolsa e passam a deter 12% da nova Mobly, que, dessa forma, torna-se controladora da rede varejista.

“Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicaram que possuem um interesse comum em expandir os negócios da Mobly e da TokStok, aproveitando suas respectivas habilidades, conhecimento e capacidade técnicas e financeiras. Além disso, para a Mobly, afirmaram que as duas empresas possuem uma complementaridade interessante, pois enquanto a Mobly é mais forte no segmento digital, a TokStok é vista como um sinônimo de experiência em loja física”, detalha o processo no Cade.