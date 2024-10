Superintendência do Cade aprova compra da Sinochem Petróleo Brasil pelo Grupo Prio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2024 - 10:23 Para compartilhar:

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da Sinochem Petróleo Brasil (SPBL) pelas Prio Luxembourg e Prio Internacional. O despacho foi publicado nesta terça-feira, 8, no Diário Oficial da União (DOU).

Assim como o Grupo Prio, a SPBL atua no setor de petróleo e gás natural no Brasil, detendo contratos de concessão para exploração de campos de petróleo.

“A operação está de acordo com modelo de negócios e a estratégia de criação de valor da Prio. Do ponto de vista do Grupo Sinochem, a operação é uma oportunidade para otimizar o portfólio do grupo”, afirmaram as empresas no processo.