Superintendência do Cade aprova aquisição pela Globo do restante do capital da Telecine

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Globo do restante do capital da Telecine, que pertencia aos sócios Paramount, Universal e MGM. O despacho foi publicado nesta quarta-feira, 6, no Diário Oficial da União.

A Globo já detinha 53,125% do capital da Telecine, enquanto cada um dos três estúdios tinha 15,625% de participação na companhia de distribuição, programação e licenciamento de filmes e séries.

“Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que ela permitirá à Globo a complementação dos seus serviços de VoD Video on Demand, razão pela qual o Grupo Globo tem interesse em manter o negócio do Telecine como única sócia”, afirmaram as empresas no processo.