Superintendência do Cade aprova aquisição pela ArcelorMittal de 55% da BBC Solar

Estadão Conteúdo 18/09/2024 - 10:42

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela ArcelorMittal Brasil de 55% do capital da BBC Solar Subholding, detido pela Casa dos Ventos. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

“A BBC Solar é uma holding não operacional que detém 100% das ações de quatro Sociedades de Propósito Específico, as quais detêm certas licenças, autorizações e direitos necessários para a construção de plantas geradoras de energia solar nas cidades de Várzea Nova e Morro do Chapéu, ambas no Estado da Bahia”, detalha o processo.