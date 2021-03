Superintendência do Cade aprova aquisição do Telhar Agro no Brasil pela Amaggi

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração envolvendo a Agropecuária Maggi Ltda (Amaggi) e o grupo Telhar Agropecuária Ltda. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 24.

A operação consiste na aquisição, pela Amaggi, de 100% das cotas de emissão da Telhar, ou seja, a transação consiste na aquisição de controle. Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, noticiou no último dia 9, a expectativa é que, com a operação, a Amaggi aumente em cerca de 34% sua capacidade produtiva de grãos e fibras, incorporando cerca de 62 mil hectares em áreas de produção em 14 fazendas.

O Telhar Agro é o braço brasileiro do grupo argentino El Tejar e atua no Brasil na produção de soja, milho e algodão em fazendas em Mato Grosso. Já a Amaggi atua principalmente na produção, armazenamento, processamento, transporte e comercialização de grãos e derivados de soja.

Veja também