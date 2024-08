Superintendência do Cade aprova aquisição de ativos de automação da NCR Brasil pelo Itaú

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 8:46 Para compartilhar:

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de ativos da NCR Brasil pelo Itaú Unibanco. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O negócio envolve um veículo criado pela NCR Brasil para deter ativos relacionados a soluções de automação para varejo, como os softwares Siac Store, Scope, Scope Con, Xca$h, Fiscal Gateway, SIGA, Automanager, CASI e XSAB.

Esses programas envolvem “automação de meios de pagamentos eletrônicos, voltado primordialmente para o varejo físico com funcionalidades para Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), que atende, apenas de forma residual, o comércio virtual como gateway de pagamentos eletrônicos”.

“Como justificativa para realização da operação, as requerentes explicam que, para o Itaú Unibanco, ela representa uma oportunidade para ampliar seu portfólio de produtos e serviços voltados para empresas do setor de varejo. Já para a NCR Brasil, o desinvestimento faz parte da decisão do grupo de focar-se em ativos voltados exclusivamente para clientes da indústria de banking”, detalha o processo.