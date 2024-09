Superintendência do Cade aprova aquisição de 50% do capital do Banco John Deere pelo Bradesco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 10:21 Para compartilhar:

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Bradesco Holding de Investimentos (BHI) de 50% do capital do Banco John Deere.

O despacho foi publicado na edição desta terça-feira, 17, do Diário Oficial da União (DOU).

“Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que ela fortalecerá a presença do Grupo Bradesco nos setores de agronegócio e construção no Brasil, com a ampliação da oferta de financiamentos e serviços para clientes, concessionários e distribuidores do Grupo Deere. Já para o grupo vendedor, a operação possibilitará a captação financeira necessária para promover o crescimento do Grupo Deere no Brasil e diversificar as opções de financiamento ofertadas para seus equipamentos, peças e serviços; e o aumento da capilaridade e alcance dos seus produtos e serviços financeiros através do Banco John Deere, aliado ao expertise do Bradesco”, alegaram as empresas no processo.