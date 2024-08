Superintendência do Cade aprova aquisição de 49,9% da WeWork Brasil pela SLA WW

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 10:30 Para compartilhar:

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de 49,9% de participação na WeWork Brasil pela norte-americana SLA WW, que pertence ao SoftBank Group, do Japão. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o processo, as subsidiárias e empresas do portfólio do SoftBank Group atuam em mercado diversos, incluindo educação online, serviços de comunicação móvel e linha fixa, microeletrônica, logística, software como serviço (SaaS), dispositivos móveis, anúncios na internet, e-commerce, bancos, pagamentos e investimentos, plataformas de TI, inteligência artificial, robôs móveis, entre outros.

“Segundo as partes, a operação faz parte de uma reorganização societária entre SLA WW e WeWork, por meio da qual a WeWork deve se tornar a única acionista da LatamCo, enquanto a SLA WW receberá uma participação de 49,9% na WeWork Brazil Holdco”, detalhou o Cade.