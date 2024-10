Superintendência do Cade aprova aquisição da Velocity pelo Grupo Smartfit

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 12:35 Para compartilhar:

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de 100% do capital da Velocity pelo Grupo Smartfit. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o negócio está avaliado em R$ 183 milhões. Pelo acordo, Race e Bioswim – subsidiárias da Smartfit – pagarão aos acionistas da Velocity um valor estimado de: R$ 163 milhões no momento de fechamento da transação; R$ 10 milhões sendo liberados a partir do 3º aniversário da data de fechamento até o 6º aniversário; e R$ 10,0 milhões, sujeito ao cumprimento de determinadas condições e metas estabelecidas no contrato, sendo certo que tal pagamento não ocorrerá antes de 12 meses contados da data de fechamento.

“Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicaram que, para as compradoras, a operação aumenta a complementaridade do portfólio de modalidades da SmartFit no segmento de studios, especialmente atividades de bike indoor. Já para os vendedores, a operação é uma oportunidade de liquidar os seus investimentos”, afirmaram as empresas, no processo.