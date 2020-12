Superintendência do Cade aprova aquisição da Targus pela BR Distribuidora

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de até 100% das quotas representativas do capital social total da Targus Comercializadora de Energia e da Targus Serviços pela BR Distribuidora. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 29.

A operação marca a entrada da BR Distribuidora no mercado de comercialização de energia elétrica. Privatizada em julho do ano passado, a companhia era o braço de distribuição de combustíveis da Petrobrás.

Para concretizar a transação, a empresa irá desembolsar R$ 62,1 milhões ao longo de quatro anos.

Fundada em 2017, a Targus Energia possui cerca de 200 unidades consumidoras em sua carteira, tendo negociado 3,9 mil gigawatts-hora (GWh) em 2019, obtendo um faturamento próximo de R$ 900 milhões.

Com a entrada da BR, a Targus ganha 14 mil clientes em potencial, que hoje fazem parte dos negócios da BR, além dos mais de 7.700 postos de abastecimento espalhados pelo País.

Pequenas e médias indústrias, empresas de ônibus, transportadoras, produtores agrícolas, entre outros, poderão a partir de agora também se tornar clientes da comercializadora.

