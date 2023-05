Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2023 - 11:09 Compartilhe

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela Energisa S.A da Companhia de Gás do Estado do Espírito Santo (ES Gás).

O despacho está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 12, e aprova o resultado do leilão de privatização realizado em 31 de março, quando a Energisa adquiriu a ES Gás, pelo valor de R$ 1,423 bilhão.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias