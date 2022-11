Superhabilidades estarão em exibição para o Dia do Guinness World Records

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/11/2022 - 16:48 Compartilhe

Por Vin Shahrestani

LONDRES (Reuters) – Proezas que vão desde o maior número de bambolês girados simultaneamente em pernas de pau, até a resolução de mais cubos mágicos enquanto anda de skate estão sendo comemorados no Dia do Guinness World Records deste ano.

Com o tema “Superhabilidades”, o 19º evento anual levou pessoas de todos os continentes a estabelecer novos marcos para o que é humanamente possível.

Enquanto andava de skate em um parque da modalidade, o estudante britânico e campeão de “speedcubing” George Scholey resolveu 500 cubos mágicos entregues a ele por ajudantes. Ele também levou o título de mais cubos mágicos resolvidos em 24 horas, completando 6.931 deles.

Em Londres, a artista performática Mariam Olayiwola, conhecida como Amazi, quebrou o recorde de mais bambolês girados simultaneamente em pernas de pau. Ela habilmente balançou 25 aros para conquistar o título.

“O Dia Internacional de Recordes Mundiais do Guinness é uma celebração global do superlativo”, disse Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records.

“Todos nós temos habilidades, todos nós temos truques de festa, mas eles são bons o suficiente para entrar no livro Guinness World Records. Eles são extremos o suficiente? Vemos centenas de tentativas em muitos países diferentes.”

(Reportagem de Vin Shahrestani; reportagem adicional de Marie-Louise Gumuchian)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias