Superfície do Mediterrâneo bate recorde de temperatura

PARIS, 26 JUL (ANSA) – As águas da superfície do Mar Mediterrâneo atingiram a temperatura mediana de 28,71ºC, a mais alta já registrada.

O número foi aferido na segunda-feira (25) pelo Instituto de Ciências Marinhas de Barcelona, o principal centro de pesquisas marítimas espanhol, e informado à AFP.

O pico anterior havia sido de 28,25ºC, temperatura registrada em 23 de agosto de 2003.

Os pesquisadores se basearam nos dados de satélite do Copernicus, Programa de Observação da Terra da União Europeia, que ainda vai analisar o recorde.

Em meio à onda de calor que atinge a Europa, a mediana foi puxada para cima pelas águas entre a ilha da Sicília e a cidade de Nápoles, na Itália, onde foram registrados 30ºC.

As altas temperaturas ameaçam a vida marinha do Mediterrâneo: cerca de 50 espécies, incluindo corais e moluscos, foram dizimadas durante ondas de calor entre 2015 e 2019.

O Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudança Climática já publicou alertas a respeito de “mudanças drásticas” nos ecossistemas marinhos do Mediterrâneo desde 1980, com um declínio da biodiversidade e a entrada de uma série de espécies invasoras.

Segundo os especialistas do órgão, mais de 20% dos peixes e invertebrados desse mar continental podem desaparecer até 2060 caso as temperaturas sofram um aumento superior a 1,5ºC em comparação com a era pré-industrial, meta estabelecida pelo Acordo de Paris. (ANSA).

