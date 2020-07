Superávit em junho é 30% maior que em jun/19, puxado por exportação recorde

O superávit do agronegócio em junho foi de US$ 9,346 bilhões, alta de 30% ante os US$ 7,184 bilhões obtidos em igual mês de 2019, mostram dados consolidados pelo Ministério da Agricultura. Em nota, a pasta destaca que as exportações do setor foram recorde para o mês ao atingirem US$ 10,17 bilhões, crescimento de 24,5% em relação a junho do ano passado. Já as importações diminuíram de US$ 984,55 milhões em junho de 2019 para US$ 826,28 milhões. Considerado o acumulado do ano, o superávit do setor é de US$ 45,397 bilhões, alta de 13% ante os US$ 40,131 bilhões de janeiro a junho de 2019.

“O agronegócio brasileiro aumentou a sua participação nas exportações brasileiras de 44,4% em junho de 2019 para 56,8%”, destaca a Agricultura. Os embarques do complexo soja puxaram o desempenho no mês, com US$ 5,42 bilhões ante US$ 3,53 bilhões em junho de 2019. As vendas externas de carnes foram de US$ 1,41 bilhão (4,5%). “O volume exportado de carnes foi recorde para os meses de junho (626,5 mil toneladas). A carne bovina representou mais da metade do valor exportado de carnes, com registros de US$ 742,56 milhões. Tanto o valor mencionado como o volume (176,6 mil toneladas) foram recordes para os meses de junho.”

Ainda conforme a pasta, o complexo sucroalcooleiro foi o setor que teve o maior aumento porcentual em exportações, considerando os principais setores do agronegócio, com alta de 74,5% entre os períodos, passando de US$ 536,12 milhões para US$ 935,37 milhões. “As exportações de açúcar de cana representaram a maior parte do valor exportado pelo setor, com US$ 810,80 milhões (+80,4%) e quase 3 milhões de toneladas exportadas (+94,8%). O álcool também registrou elevação nas vendas externas, subindo de US$ 85,83 milhões (junho de 2019) para US$ 122,71 milhões exportados em junho deste ano.”

