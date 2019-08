Superávit do agronegócio paulista até julho é de US$ 5,66 bi, diz IEA

São Paulo, 26 – As exportações do agronegócio paulista de janeiro a julho somaram US$ 8,46 bilhões e as importações, US$ 2,80 bilhões, o que resultou em um superávit de US$ 5,66 bilhões, segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura. Os cinco principais grupos nas exportações do setor foram complexo sucroalcooleiro (US$ 2,15 bilhões, sendo que desse total o açúcar representou 80,7% e o álcool 19,3%), complexo soja (US$ 1,18 bilhão), carnes (US$ 1,09 bilhão, em que a carne bovina respondeu por 88,9%), produtos florestais (US$ 1,05 bilhão, com participações de 56,5% de papel e 34,3% de celulose), e sucos (US$ 918,04 milhões, dos quais 96,5% referentes a suco de laranja).

Conforme o IEA, na comparação com os sete meses de 2018, houve recuos significativos, puxados pelo complexo sucroalcooleiro, com queda de 26,9%, complexo soja (-22,3%), carnes (-4,4%), produtos florestais (-0,7%) e sucos (-26,1%). Já os embarques de café paulista cresceram 25%, para US$ 358,47 milhões.

Em nota, os pesquisadores do IEA José Alberto Angelo, Marli Mascarenhas de Oliveira e Carlos Nabil Ghobril atribuíram o desempenho tanto aos preços quanto ao volume exportado.