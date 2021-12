Superávit comercial da zona do euro fica abaixo do esperado para outubro

Por Jan Strupczewski

BRUXELAS (Reuters) – O superávit comercial da zona do euro com o restante do mundo ficou muito menor do que o esperado em outubro, mostraram dados nesta quinta-feira, conforme o déficit comercial do bloco em energia aumentou devido aos preços mais altos do gás e do petróleo.

O escritório de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, disse que o superávit comercial não ajustado dos 19 países que usam o euro foi de apenas 3,6 bilhões de euros em outubro, ante 29,8 bilhões de euros de um ano antes e metade dos 7,6 bilhões de euros esperados pelos economistas.

Enquanto as exportações sem ajuste sazonal aumentaram 7,3% no comparativo anual em outubro, o valor das importações disparou 24,1%, disse a Eurostat.

Ajustado pelas oscilações sazonais, o superávit comercial foi de 2,4 bilhões de euros, com as exportações em alta de 2,4% no comparativo mensal e as importações, de 4,3%.

Saiba mais