Superávit comercial chinês avança a US$ 39,65 bilhões em setembro

A China registrou superávit comercial de US$ 39,65 bilhões em setembro, ante os US$ 34,8 bilhões registrados em agosto, apontam dados da Administração Geral das Alfândegas divulgados nesta segunda-feira, 14. O resultado ficou acima dos US$ 34,05 bilhões esperados por economistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Em meio às tensões comerciais com os EUA, as exportações da China caíram 3,2%% no mês passado em relação ao ano anterior. Em agosto, a queda no mesmo indicador foi de 1%. A previsão era de queda de 3,0% nas exportações.

Já as importações caíram pelo quinto mês seguido, recuando 8,5% em relação ao ano anterior em setembro. Em agosto, a queda registrada na mesma base foi de 5,6%. A previsão da pesquisa do WSJ era de declínio de 6,0% nas importações.