Superando preconceitos

O Smithsonian Channel exibe neste domingo, 19, às 21h, o documentário Negros no Espaço. Obra mostra a história desse homens que participaram de treinamentos e missões da Nasa, e traz entrevistas de pioneiros em diferentes fases do programa espacial, como Edward Dwight, ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, Guion Bluford, o primeiro negro americano a ir ao espaço, Frederick Gregory, o primeiro afro-americano a pilotar e a liderar uma missão da Nasa, e Ronald McNair, que morreu tragicamente no desastre do ônibus espacial Challenger, em 1986.

Serão apresentados também dois episódios da série Missão Lua (das 19h às 21h) e a reprise do documentário O Dia em Que Caminhamos na Lua, às 22h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja também