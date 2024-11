Superado por Red Bull e Mercedes, Lando Norris afasta favoritismo da McLaren no Catar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2024 - 18:35 Para compartilhar:

Apesar da ampla vantagem da McLaren na disputa do Mundial de Construtores, especialmente após a “dobradinha” entre Lando Norris e Oscar Piastri na corrida sprint do Catar, neste sábado, o piloto britânico demonstrou preocupação com o desempenho da equipe para a corrida principal, que será realizada neste domingo, às 13 horas (horário de Brasília).

Norris encerrou o treino de classificação com o terceiro melhor tempo, à frente do companheiro de equipe, mas atrás da Red Bull de Max Verstappen e da Mercedes de George Russell. Sem chances de título, o vice-líder do Mundial tenta encerrar um jejum da McLaren de 26 anos sem a conquista de construtores.

“Não acho que estávamos tão rápidos quanto a Mercedes e a Red Bull mostrou o quanto melhorou desde ontem. Então, há muitas possibilidades para todos”, comentou Norris, afastando o favoritismo de sua equipe. A McLaren lidera a classificação com 623 pontos, 30 a mais do que a Ferrari. A Red Bull, do campeão Max Verstappen, soma 556 pontos. Além da etapa do Catar, Abu Dhabi encerra a temporada no próximo final de semana.

“Eu gostei da minha volta, mas simplesmente não fui rápido o suficiente. Estou feliz com o desempenho, mas não com o resultado”, lamentou o piloto, que também revelou ter levado uma bronca da McLaren por ter cedido a vitória à Piastri na corrida sprint, retribuindo o favor do companheiro no GP de São Paulo.

“A equipe me disse para não fazer isso, mas pensei que poderia escapar impune e conseguimos”, disse Norris. “Honestamente, eu não me importo. Não estou aqui para vencer corridas sprint, mas corridas principais e o campeonato, mas isso não saiu como planejado.”