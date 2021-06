Superação e mais um jogo sem sofrer gol: confira os bastidores da vitória do Fluminense sobre o Cuiabá Diante do desgaste de uma maratona de jogos e da partida às 11h, Roger Machado exaltou o triunfo e valorizou o adversário. Grupo volta a campo na quarta pela Copa do Brasil

O Fluminense conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0, em São Januário. Diante de uma maratona de jogos, destaca por Roger Machado, o Tricolor se superou e conseguiu os três pontos no duelo que aconteceu às 11h. Nos bastidores, divulgado pelo canal no Youtube do clube, o comandante destacou que este é o terceiro jogo que o time não toma gol e parabenizou pelo triunfo.

Antes do início da partida, o vídeo mostra a preparação da equipe e momentos de descontração entre Fred, nenê e Gabriel Teixeira, mostrando a sintonia entre os mais experientes e os jovens vindos de Xerém. Na preleção, o atacante Fred deu força ao grupo e mostrou de que maneira a equipe deveria entrar para vencer o jogo.

– A gente não pode no Campeonato Brasileiro se dar ao luxo de escolher adversário. São 38 finais, agora sobrou 37 para gente. A gente colocou o sarrafo lá em cima, e agora é iremos dar a vida lá dentro. O resultado é consequência do nosso trabalho. Nós vamos brigar por bola, vamos criar, ter personalidade, paciência e alegria – disse o atacante que marcou 11 gols em 15 jogos neste temporada.

Após construir o resultado e somar os três pontos importantes para a campanha, o zagueiro Luccas Claro falou um pouco sobre o terceiro jogo sem sofrer gols e exaltou o sistema defensivo da equipe.

– Mais um jogo sem levar gol, o que é muito importante. Tanto para nós da defesa, quanto para o time. Agora teremos a copa do Brasil e mudar a chave e focar para conquistar a classificação

Por fim, Roger Machado relembrou a superação da equipe diante das adversidades. O Fluminense segue diante de uma maratona de jogos e atuou às 11h, horário em que o técnico criticou na coletiva ao dizer que o futebol brasileiro não é disputado em Londres.

– Então, a circunstância do horário, o desgaste do jogo anterior. Parabéns! Vamos valorizar, mais um jogo sem sofrer gol. Vai ter o dia que o centroavante vai decidir, terá o dia que será o zagueiro que vai tirar uma bola em cima da linha. E vai ter o dia que o goleiro vai decidir e está tudo certo. Vamos valorizar também o adversário, que foi uma parada dura – exaltou o treinador tricolor.

