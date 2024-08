Super Micro Computer tem lucro de US$ 352,7 milhões no 4º trimestre fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 12:15 Para compartilhar:

A Super Micro Computer dobrou sua receita no trimestre até junho ante igual período do ano passado, para US$ 5,31 bilhões, de acordo com balanço divulgado no fim da tarde da terça-feira, 6, mas lucrou menos que o esperado no período, o que derruba as ações da empresa americana no pré-mercado de Nova York hoje.

A fabricante de servidores, que usa chips da Nvidia, teve lucro líquido de US$ 352,7 milhões em seu quarto trimestre fiscal, acima dos US$ 193,6 milhões de um ano antes.

Em termos ajustados, a Super Micro registrou lucro por ação de US$ 6,25 entre abril e junho, bem abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 8,12.

Embora a receita tenha dobrado, o número ficou levemente abaixo do consenso da FactSet, de US$ 5,32 bilhões.

Para o ano fiscal de 2025, a empresa espera vendas líquidas entre US$ 26 bilhões e US$ 30 bilhões, acima da projeção da FactSet, de US$ 23,4 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires