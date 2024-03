Super Micro Computer anuncia oferta de 2 milhões de ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 13:48 Para compartilhar:

A Super Micro Computer, fabricante norte-americano de servidores que ajudam com aplicativos de inteligência artificial (IA), anunciou nesta terça-feira, 19, planos de lançar uma oferta pública de 2 milhões de ações ordinárias.

Às 11h09 (de Brasília), a ação da empresa listada no Nasdaq tombava 12,5% em Nova York. Antes da queda, a oferta poderia chegar a aproximadamente US$ 2 bilhões, considerando-se o preço de fechamento de segunda-feira, de US$ 1.000,68 por ação.

Em comunicado, a empresa com sede em San Jose, que tem cerca de 56,6 milhões de ações em circulação, disse que planeja usar os recursos da oferta para financiar compras de estoques, expansão da capacidade instalada e mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

A ação da Super Micro Computer, que valia menos de US$ 100 um ano atrás, disparou com a explosiva demanda por IA.

A projeção é que a receita da empresa dobre este ano com as vendas de servidores que utilizam chips de IA da Nvidia. Em 8 de março, a ação atingiu a máxima histórica de US$ 1.229,00.

Na segunda-feira, a Super Micro Computer estreou no índice S&P 500.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias