Super Bowl e filho recém-nascido: recebedor do Los Angeles Rams vive domingo mais do que especial Van Jefferson teve duas fontes de imensa alegria neste domingo (13)

Além de ter participado da conquista do Super Bowl LVI, neste domingo (13), o wide receiver Van Jefferson, do Los Angeles Rams, possui outro motivo bastante especial para comemorar. Durante a partida em que os Rams bateram o Cincinnati Bengals por 23 a 20, a esposa de Van Jefferson, Samira Jefferson, teve que deixar o estádio às pressas no terceiro período da final do futebol americano para ser encaminhada à um hospital próximo do SoFi Stadium e dar à luz ao segundo filho do casal.

Depois de encerrada a partida, Van Jefferson não permaneceu por muito tempo celebrando com seus companheiros de equipe e foi ao encontro de Samira e dar as boas-vindas ao seu mais novo filho.

Van Jefferson hustling out of the stadium to get to his wife in labor #SBLVI pic.twitter.com/0GDW0ceWLf — NFL GameDay (@NFLGameDay) February 14, 2022

Como precaução para não tirar o foco do marido, Samira revelou ao site “The Athletic”, no sábado (12), que pediu ao seus familiares e ao estafe do Los Angeles Rams para não informar o jogador caso entrasse em trabalho de parto, o que acabou acontecendo.

O WR Van Jefferson saiu correndo do estádio depois de ganhar o Super Bowl para ver o seu bebê recém-nascido. Um dia que ele jamais esquecerá. ❤ : Instagram Stories #NFL #SuperBowl #RamsHouse pic.twitter.com/IZLM4600HX — Endzone Brasil (@Endzone_Brasil) February 14, 2022

Diante do Cincinnati Bengals, Jefferson recebeu quatro passes e registrou 23 jardas recebidas. Na temporada regular, o jogador contribuiu com seis touchdowns, 802 jardas, em 50 recepções.

