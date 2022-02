Super Bowl 2022: veja onde assistir o jogo decisivo entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams da NFL O evento tem um dos shows do intervalo mais aguardados do mundo e está edição contará com apresentações dos Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg e Mary J. Blige

O Super Bowl LVI será realizado neste domingo às 20h30 (de Brasília). Em campo, Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams duelam pelo título de 2022 da NFL. No brasil, a partida terá transmissão dos canais ESPN, do Grupo Disney, e da RedeTV, na TV aberta.

O Super Bowl tem um dos shows do intervalo mais aguardados do mundo e está edição contará com apresentações dos Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg e Mary J. Blige.

Cada comercial a ser veiculado no Super Bowl é um show à parte, com produções de alto nível e ideias mais que criativas (ou engraçadinhas). O valor de um comercial durante o jogo ultrapassa os 7 milhões de dólares (R$ 36.8 milhões) neste ano. Mas a experiência in loco também é digna de nota.

Buscas na internet

Os dados do Topic Insights da Taboola, que faz parte da plataforma de análise de audiência em tempo real Taboola Newsroom, mostram um aumento de quase 500% no interesse pelo termo “Super Bowl” nos últimos 45 dias.

Além disso, a partir de tais dados, não é possível dizer quem será o vencedor, mas podemos observar quem está ganhando a atenção do público: o Los Angeles Rams. A equipe de LA obteve quase 15 milhões de visualizações de página nos últimos 90 dias, enquanto Bengals de Cincinnati obteve pouco mais de 11 milhões.

Por outro lado, o aumento do interesse no Cincinnati Bengals à medida que os playoffs se aproximavam foi muito mais acentuado. Em comparação com os 45 dias anteriores, as visualizações de Cincinnati aumentaram seis vezes, enquanto as visualizações de LA aumentaram apenas 36%.

