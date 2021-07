Suns superam Bucks novamente e abrem 2-0 nas Finais da NBA

Superando uma atuação impressionante de Giannis Antetokounmpo, o Phoenix Suns venceu nesta quinta-feira (8) por 118-108 o Milwaukee Bucks e abriu 2 a 0 nas Finais da NBA.

Devin Booker, com 31 pontos, e Mikal Bridges, com 27, foram os cestinhas do time da casa na vitória na Phoenix Suns Arena contra um Antetokounmpo que, sem ajuda dos companheiros, terminou com 42 puntos, 12 rebotes e 3 tocos.

A estrela grega foi particularmente impressionante no terceiro quarto do jogo, no qual anotou 20 pontos, a maior pontuação para um quarto nas Finais desde Michael Jordan em 1993.

Os Suns, que não disputavam as Finais desde 1993, quando perderam justamente para o Chicago Bulls de Jordan, estão agora a duas vitórias de comemorar seu primeiro título da NBA.

