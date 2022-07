Sunak segue liderando disputa para sucessão de Boris Johnson

LONDRES, 19 JUL (ANSA) – A nova votação para a escolha do candidato que vai suceder Boris Johnson foi reduzida para três concorrentes nesta terça-feira (19), com o ex-secretário do Tesouro britânico Rishi Sunak ainda na liderança. O político obteve 118 votos – três a mais do que na terceira votação.

Na segunda posição, a situação também segue a mesma e aparece a ex-ministra da Defesa Penny Mordaunt, com 92 (+10). A terceira colocada é secretária das Relações Exteriores, Liz Truss, que teve 86 (+15).

Nesta quarta rodada, a eliminada foi a ex-ministra da Igualdade Kemi Badenoch, que obteve 59 votos.

Desde o primeiro dia de votações, Sunak vem aumentando o apoio que tem entre os membros do Partido Conservador e é praticamente certo que ele enfrentará uma das duas candidatas que sobraram na corrida.

A disputa entre Mordaunt e Truss está mais disputada, com a chanceler subindo constante nos pleitos e tudo será definido nesta quarta-feira (20), quando ocorre a última rodada. Os votos de Badenoch serão fundamentais para definir quem enfrentará Sunak na disputa marcada para o início de setembro. (ANSA).