++ Sunak larga na frente em disputa pela sucessão de Johnson ++

LONDRES, 13 JUL (ANSA) – Seis dois oito candidatos que disputam a sucessão do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobreviveram à primeira votação para eleger o novo líder do Partido Conservador.

O pleito foi realizado entre os mais de 350 deputados “tories”, e cada postulante precisava obter pelo menos 30 votos para seguir adiante.

O primeiro lugar ficou com o ex-secretário do Tesouro Rishi Sunak, com 80 votos, seguido pela ex-secretária de Defesa Penny Mordaunt (67) e pela secretária de Relações Exteriores, Liz Truss (50). (ANSA).