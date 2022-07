Sunak e Truss disputarão rodada decisiva por liderança do Partido Conservador britânico

LONDRES (Reuters) – O ex-ministro britânico das Finanças Rishi Sunak e a ministra das Relações Exteriores do país, Liz Truss, chegaram nesta quarta-feira à fase final da disputa pela liderança do Partido Conservador do Reino Unido, que definirá o substituto do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.







A ex-secretária de Defesa Penny Mordaunt foi eliminada da disputa após ser a menos votada na quinta rodada de votação.

Sunak recebeu 137 votos, enquanto Truss ficou com 113 e Mordaunt chegou em terceiro com 105.

(Reportagem de Kylie MacLellan e Alistair Smout)