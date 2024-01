Sunak defende plano de expulsão de migrantes junto à ala direitista do Partido Conservador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/01/2024 - 16:48 Para compartilhar:

O projeto de lei do governo britânico para deportar migrantes para Ruanda enfrenta, nesta terça (16) e quarta-feira, um duro teste no Parlamento pela vontade da ala à direita do Partido Conservador de endurecer este texto controverso.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no poder desde outubro de 2022, considera uma prioridade a redução da imigração e este plano para expulsar a Ruanda estrangeiros que chegaram irregularmente no Reino Unido é uma importante cartada eleitoral.

Sunak investe muito neste projeto de lei em um ano de eleições. Os conservadores não conseguem reduzir a diferença desfavorável nas pesquisas, que apontam o trabalhista Keir Starmer como vencedor por uma margem folgada.

Após sua aprovação inicial em dezembro, o projeto de lei começou a ser examinado nesta terça-feira durante dois dias na Câmara dos Comuns.

Cerca de 60 deputados do partido conservador querem introduzir emendas por considerarem que o texto de expulsão dos migrantes irregulares não vai suficientemente longe.

Caso 29 deputados conservadores votem contra o projeto de lei na quarta-feira ou 57 se abstenham, Sunak perderia a aposta.

Este projeto de lei pretende responder às objeções do Tribunal Supremo britânico, que considerou sua versão anterior ilegal.

Sunak precisa fazer malabarismos nestes debates para manter a ala à direita de seu partido ao seu lado, sem perder o apoio dos mais moderados.

Dois vice-presidentes do Partido Conservador, Lee Anderson e Brendan Clarke-Smith, anunciaram, nesta segunda, seu apoio às emendas defendidas por aqueles que rejeitam o projeto em rascunho atual.

A eles se juntou o ex-premiê Boris Johnson, que não é deputado e não pode votar na quarta-feira, mas mostrou seu apoio aos rebeldes.

Após ser anunciado em abril de 2022 pelo governo Johnson, o projeto foi primeiro bloqueado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos e depois pela justiça britânica, que o consideraram ilegal.

Tentando salvar o plano, o novo texto define Ruanda, com quem o governo britânico tem uma “parceria migratória” para o recebimento de migrantes expulsos do Reino Unido, como um país seguro e proíbe que os os viajantes ilegais sejam expulsos dali para seus países de origem.

O novo texto propõe não aplicar certos pontos da lei britânica de direitos humanos para limitar os recursos legais.

spe-pdh-psr/an/mvv/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias