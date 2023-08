Sun Mobi e GreenYellow fecham acordo para ofertar energia solar a 223 cidades de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 14:08 Compartilhe

A energytech Sun Mobi e a empresa de origem francesa GreenYellow fecharam um acordo para estender a oferta de energia solar por assinatura às 223 cidades paulistas localizadas na área de concessão da distribuidora Neoenergia Elektro.

A expansão será possibilitada por uma nova usina de cinco megawatts que está em fase final de construção em Américo de Campos, no noroeste do Estado de São Paulo. O investimento, de cerca de R$ 30 milhões, é da GreenYellow, responsável pela implantação, operação e manutenção da planta.

A SunMobi, que atua exclusivamente com geração distribuída (GD) com fonte solar fotovoltaica na modalidade compartilhada, por sua vez, fará a comercialização das assinaturas junto aos consumidores. A empresa atua no segmento desde 2016 e, com a parceria, passa a atender 274 municípios paulistas e 399 cidades no Paraná.

Segundo o presidente da GreenYellow no Brasil, Marcelo Xavier, esse modelo de contrato permite que cada empresa foque em suas atividades principais e criam “uma verdadeira relação de ganha-ganha” entre a empresa, a Sun Mobi e os consumidores finais, “que se beneficiarão da energia produzida na usina”.

Já o sócio da Sun Mobi Alexandre Bueno afirma que a contratação de energia por assinatura tem crescido “exponencialmente” no País por conta da “ausência de necessidade de investimento num sistema próprio de geração de eletricidade no telhado ou em um pequeno terreno, além da facilidade do processo de adesão”.

Essa modalidade de geração também é mais barata por conta de isenção de parte do custo referente ao uso da infraestrutura das distribuidoras, além de não estar sujeita a itens que compõem a conta de luz como a bandeira tarifária que, no momento, está zerada diante das boas condições de geração no País.

