Summit/Junqueira: queremos o agronegócio reconhecido como setor de inovação

São Paulo, 13/11 – A adoção de tecnologias para elevar a produtividade do agronegócio é crescente no País e deve ser prioridade para empresas, governo e academia, na opinião do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. “Queremos que o agronegócio seja reconhecido como o setor de inovação do Brasil. Já é um grande catalisador do desenvolvimento econômico do País, com tecnologia pode fazer ainda mais”, disse Junqueira na abertura do Summit Agronegócio Brasil 2019. O evento, realizado em São Paulo nesta quarta-feira, é promovido pelo Estadão com patrocínio da Corteva.

O secretário destacou que os exemplos de associação de soluções tecnológicas têm gerado bons resultados para a produção agrícola. “Com soluções simples, a produtividade está dando saltos enormes, independentemente de clima. A nosso favor, já temos biodiversidade farta e produtor engajado. A tecnologia expande a nossa capacidade de gerenciar os ativos”, afirmou Junqueira.

Junqueira ressaltou também que o desenvolvimento em tecnologia disruptiva atrai capital estrangeiro para o agronegócio brasileiro. E conclamou que empresas, governo e centros de pesquisa trabalhem juntos para disseminar e levar as novas tecnologias ao campo.