Sumitomo Chemical: Cade autoriza aquisição da Nufarm

São Paulo, 02/04 – A companhia japonesa Sumitomo Chemical recebeu aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para concluir, sem ressalvas, a aquisição da Nufarm Indústrias Químicas e Farmacêuticas no Brasil, informou a empresa, em comunicado. A australiana Nufarm havia anunciado em outubro a intenção de transferir seus ativos na América do Sul à Sumitomo. A transação incluiu ainda unidades da Nufarm na Argentina, Colômbia e no Chile.

A companhia resultante da consolidação terá “amplo acesso ao mercado, capacidade produtiva, apoio de uma equipe técnica formada por mais de 150 engenheiros agrônomos e também de uma extensa rede de distribuição”, segundo a nota. “Manteremos foco na área de pesquisa e desenvolvimento, no lançamento de novas moléculas e passaremos a comercializar um robusto portfólio de tecnologias pós-patente, com alta qualidade, que reúne mais de 70 itens”, disse o presidente da Sumitomo Chemical na América Latina, Juan Agustin Ferreira. Segundo o executivo, a integração entre as empresas terá início imediato e a expectativa é concluí-la em 120 dias.