Sumitomo Chemical anuncia José Fabretti como presidente na América Latina

São Paulo, 16 – A Sumitomo Chemical, referência mundial na fabricação e comercialização de soluções agrícolas, pecuária e saúde ambiental, acaba de anunciar que José Fabretti, antes vice-presidente da área de Agro Solutions, foi nomeado como novo presidente da Sumitomo Chemical América Latina, a partir deste mês.

Conforme comunicado da companhia, Fabretti iniciou na Sumitomo Chemical do Brasil em 2005, e traz consigo uma trajetória de liderança estratégica e profundo conhecimento do setor de agroquímicos. O novo presidente fez parte de um processo inovador para demonstrar as oportunidades que fizeram os negócios da Sumitomo Chemical crescer na América Latina, culminando na aquisição da Nufarm, em 2019.

Formado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (MG), Fabretti tem MBA em Gestão e Administração de Empresas pela Business School São Paulo. Seu extenso currículo inclui empresas do setor como AgrEvo, Aventis e Bayer CropScience.

Juan Ferreira, anteriormente presidente na América Latina, assume agora a posição de Managing Executive Officer na Sumitomo Chemical Company, que administra a companhia globalmente.

Outra alteração na alta gestão da Sumitomo Chemical é a promoção de Nairo Piña como novo vice-presidente de Agro Solutions para a América Latina. Piña atua na companhia há quase 13 anos, e anteriormente era diretor de Marketing para a América Latina. Sua experiência profissional inclui passagens pelas empresas Arysta LifeScience e Grupo Bioquímico Mexicano (GBM).

Fábio Oliveira, que ocupava o cargo de diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e atuava nos negócios da América Latina há nove anos, agora desempenha no Japão o papel de Líder Global de Desenvolvimento de Produtos. O profissional que assume a sua posição é Luís Rahmeier, que antes ocupava a direção executiva de Regulatório, Stewardship, Formulação e Sustentabilidade. Com a mudança, as áreas de Regulatório, Stewardship, Formulação, Sustentabilidade e Pesquisa e Desenvolvimento passam a ser integradas.

José Fabretti declarou na nota: “Continuamos comprometidos com a posição extremamente relevante que conquistamos no mercado e daremos continuidade no abastecimento de nossos produtos e serviços na América Latina, região que tem papel central no fornecimento de insumos para a cadeia produtiva de alimentos e na saúde ambiental.”

