Sultanato de Omã começa vacinação contra o coronavírus

O sultanato de Omã iniciou neste domingo a campanha de vacinação contra a covid-19, dois dias antes da abertura de suas fronteiras, fechadas temporariamente devido Às preocupações com a detecção de uma variante do coronavírus em vários países.

Omã, que recebeu as vacinas da Pfizer/BioNTech, é o último país do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) a iniciar uma campanha de vacinação.

O ministério da Saúde do país anunciou recentemente a intenção de vacinar, por etapas, 60% da população de cinco milhões de habitantes.

O CCG também inclui Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait.

