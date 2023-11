Sultanato de Omã celebra os 53 anos de seu renascimento em evento no Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/11/2023 - 22:41 Para compartilhar:

O Embaixador Talal Al Rahbi celebrou, no dia 20 de novembro, os 53 anos do renascimento do Sultanato de Omã. O evento contou com a presença de autoridades do governo brasileiro, diplomatas, empresários, jornalistas e amigos. Em seu discurso Al Rahbi falou das relações bilaterais com o Brasil, do crescimento acelerado do Sultanato e das políticas adotadas que levam o país a prosperidade e economia pujante.

Ele reafirmou também a posição de Omã no apoio aos direitos legítimos do povo palestino à liberdade, dignidade e autodeterminação. E mencionou a agressão indiscriminada de Israel à Faixa de Gaza, que resultou na perda de milhares de vidas inocentes, na destruição extensiva de infraestruturas, instalações de serviços e humanitárias, e de edifícios, na deslocação de centenas de milhares dos seus locais de origem, e na perda dos seus entes queridos e familiares, ultrapassou flagrantemente todas as justificações, desculpas, ética e valores humanos.

Relações com o Brasil

As relações com o Brasil são promissoras e crescem a cada dia, no último ano foram assinados vários memorandos e a balança comercial atingiu o valor de 2.200.797.599 dólares americanos, número mais alto do que em 2021, mostrando que as relações econômicas estão ainda mais fortalecidas.

Data Nacional

A Data é celebrada pela população no dia 18 de novembro. Na ocasião é comemorado o aniversário do sultão Qaboos bin Said Al Said, que governou Omã de 1970 a 2020 e iniciou o desenvolvimento do país, trazendo a nação para uma nova era de progresso, assim como a liberação da colonização portuguesa em 1650. Atualmente o Sultanato tem como líder o sultão Haytham bin Tariq bin Taimur Al Said.

Economia

O País tem uma das 100 maiores economias do planeta, que cresceu de forma acelerada nos últimos anos, impulsionado por novos planos e diretrizes, o preço do petróleo e pelo trabalho árduo de seu povo.

A preparação para a consolidação desses planos incluiu reformas legislativas e a modernização de programas de trabalho em várias áreas. A ideia do sultão Haytham bin Tariq é ter os próprios cidadãos como parceiros na construção de um desenvolvimento em prol da nação.

Com esse objetivo, o sultão tem estimulado a integração de setores do governo com a iniciativa privada e com instituições da sociedade civil. A mudança buscou aprimorar o desempenho do Estado rumo à realização do programa Visão de Omã 2040 – documento multissetorial nacional de 20 anos que representa um guia e uma referência fundamental para as atividades de planejamento. O estabelecimento de um Conselho Judicial Supremo, sob o comando do sultão Haytham bin Tariq bin Taimur Al Said, é um passo adiante na fundação de um sistema capaz de alcançar os mais elevados padrões de justiça, imparcialidade e transparência. Tudo alinhado com o programa Visão de Omã 2040.

Sustentabilidade

Um dos projetos promissores do Sultanato é a estratégia nacional de zerar as emissões de carbono até o ano de 2050, sendo assim, foram criadas diretrizes que o tornam um dos grandes exemplos como produtor de hidrogênio verde com planos de produzir energia solar, energia eólica, entre outras. A disponibilização de uma área de aproximadamente 50.000 Km2 para a implementação de projetos que visam produzir mais de um milhão de toneladas de hidrogênio verde até o ano de 2030 e chegando a 8 milhões de toneladas de hidrogênio verde até 2050.

Relações Internacionais

Nas relações internacionais, Omã está aberto para o mundo. A parceria econômica com o Brasil mostra-se promissora em vários setores, principalmente em investimentos, no comércio e em diversas áreas da economia. As oportunidades para as empresas brasileiras expandirem seus negócios com Omã são imensas e a certeza de retorno é garantida, já que além do acelerado crescimento, o Sultanato é um ponto estratégico de importações e exportações, devido a sua privilegiada localização geográfica, que torna possível uma logística segura e fácil para vários países com destaque para o Golfo, o Oriente Médio e a Ásia.

Turismo

Com 309,5 mil km² de território e banhado pelo Mar da Arábia, Omã também apresenta forte potencial no turismo, atraído pela cultura secular e pelas paisagens deslumbrantes, como as mega dunas de Rub Al Khali, o Jardim de Rochas de Duqm, a Montanha de Jebel Shams (3 mil metros de altitude), além da vibrante capital Muscat. O Sultanato tem hotéis e resorts únicos e recebe turistas de vários países do mundo.

