SulAmérica tem prejuízo líquido de R$ 31,2 mi no 4º trimestre

A SulAmerica Seguros, que acaba de anunciar fusão com a Rede D’Or, teve prejuízo no quarto trimestre, de R$ 31,2 milhões, revertendo lucro de R$ 42,6 milhões no mesmo período de 2020, por causa dos efeitos da pandemia em seguros como saúde e vida. No acumulado de 2021, reportou queda de 58% no lucro líquido, para R$ 332,7 milhões.

“Nosso desempenho operacional também foi bastante afetado pela dinâmica da covid-19 e seus efeitos diretos e indiretos”, afirma diretor-presidente da seguradora, Ricardo Bottas, em mensagem no balanço.

“Em relação à sinistralidade, acompanhando a dinâmica da pandemia da Covid-19, a companhia observou resultados atípicos nos últimos dois anos”, destaca o balanço. A sinistralidade consolidada foi de 84,9% no ano, número acima da média histórica e que “não deve ser extrapolado para períodos futuros”, segundo Bottas.

Ainda nos resultados, o Ebitda ficou negativo em R$ 263,3 mi no quarto trimestre, na comparação com um número positivo de R$ 27,1 milhões ao final de 2020.

Já a receita operacional subiu 2,1% em um ano, para R$ 5,361 bilhões no quarto trimestre. No ano, somaram R$ 21 bilhões, expansão de 5%.

A expectativa da seguradora é de normalização dos resultados pela frente, mesmo com o avanço da variante Ômicron. A razão é que a continuidade da vacinação – “muito bem aceita no País, apesar de um início mais lento se comparado a pares globais” – e o progressivo controle da pandemia, tanto no Brasil quanto no mundo, “nos deixam confiantes de que iremos gradualmente observar a normalização de nossos resultados”, afirma o presidente da seguradora.

