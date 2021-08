SulAmérica apresenta proposta de compra de HB Saúde por R$ 485 milhões

A SulAmérica comunicou nesta segunda-feira, 30, que apresentou uma proposta vinculante para a compra de até 100% do Grupo HB Saúde por R$ 485 milhões. A transação precisa ser aprovada pelos acionistas da HB Saúde, além da venda de pelo menos 50% mais uma ação do capital votante.

O grupo possui uma carteira de cerca de 129 mil beneficiários de planos de saúde e 25 mil beneficiários de planos odontológicos, e é constituído por uma operadora de saúde, um hospital, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico, localizados principalmente nas cidades de São José do Rio Preto e Mirassol, em São Paulo.

Em 2020, a empresa registrou receita de aproximadamente R$ 300 milhões. “A transação, quando concluída, representará um importante movimento tanto para a SulAmérica quanto para a HB Saúde, seu corpo clínico e seus beneficiários”, afirma a SulAmérica em fato relevante.

Para a SulAmérica, significará um aumento na presença em uma região do Estado de São Paulo que tem alto potencial de crescimento para sua operação de Saúde e Odonto.

“Adicionalmente, vale ressaltar que este movimento também marca a ampliação da atuação em um modelo assistencial semi-verticalizado, similar ao que tem sido executado com sucesso no Sul do País pela Paraná Clínicas, empresa adquirida pela companhia em setembro de 2020”, conclui a SulAmérica.

A operadora diz que a operação não precisa ser aprovada pela assembleia geral e não dará direito de recesso.

Veja também