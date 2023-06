Sul dos EUA sofre com brutal onda de calor

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 14:37 Compartilhe

Uma perigosa e prolongada onda de calor está atingindo grande parte do sul dos Estados Unidos, onde várias estradas entraram em colapso e muitas pessoas são forçadas a buscar abrigos climatizados devido a temperaturas superiores a 46°C.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu alertas de calor excessivo do Arizona, no sudoeste, ao Alabama, no sudeste, com o sul e o centro do Texas e o vale do baixo Mississípi sendo os mais afetados.

“Pode haver um perigo maior do que em um episódio típico de calor, devido à longa duração ou ao recorde das mínimas noturnas e às leituras elevadas do índice de calor durante o dia”, disse o NWS, instando os americanos nas áreas afetadas a beberem muito líquido, permanecerem dentro de casa e cuidarem de familiares vulneráveis.

A mudança climática está causando ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas nas principais cidades dos Estados Unidos, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA).

A maior parte do Texas já havia esquentado 0,83°C em 2016 em comparação com um século antes por causa das emissões históricas acumuladas de gases do efeito estufa, afirmou a EPA.

Espera-se que as condições escaldantes se estendam por todo o sul a partir de quarta-feira e continuem durante o fim de semana do feriado de 4 de julho, Dia da Independência do país.

O calor extremo já parece ter causado algumas mortes.

Na semana passada, um carteiro de 66 anos desmaiou enquanto entregava correspondências em Dallas, onde o calor chegava a 46°C. Ele morreu horas depois, segundo o Serviço Postal dos EUA, mas a causa ainda está sendo investigada.

E na sexta-feira, um menino de 14 anos desmaiou de exaustão enquanto fazia uma caminhada no Parque Nacional Big Bend, no Texas, e faleceu depois, de acordo com um comunicado oficial.

Seu padrasto voltou a pé para seu veículo em busca de ajuda, enquanto o irmão do adolescente tentava levá-lo de volta ao início da trilha. Mais tarde, o homem foi encontrado morto em um acidente de carro.

– Tensão na rede elétrica –

A rede elétrica do Texas certamente será posta à prova, já que milhões de pessoas ligarão seus aparelhos de ar condicionado, e a demanda atingirá um pico no fim da tarde.

A Ercot, operadora de serviços públicos do estado, emitiu um alerta meteorológico, pedindo a indivíduos e instituições que economizem energia voluntariamente para evitar uma emergência. Até agora, porém, tem conseguido lidar com a situação, em parte graças à crescente contribuição da energia solar.

Segundo o GridStatus.io, as energias renováveis – solar e eólica – atualmente representam cerca de 35% do mix da rede.

Nas estradas do Texas, o calor extremo está provocando estragos, gerando rachaduras e buracos. O Departamento de Transporte do estado relatou vários reparos na última semana, sobretudo na área de Houston.

Pessoas vulneráveis, como aquelas em situação de rua ou sem ar condicionado, estão procurando abrigo em locais climatizados gerenciados pelas autoridades locais ou pela Cruz Vermelha.

Os animais também estão sofrendo. A Sociedade Protetora dos Animais de Houston informou que 12 gatos e um cachorro foram encontrados mortos em um apartamento abandonado. O grupo conseguiu, entretanto, resgatar seis gatos do imóvel.





