Sul da Itália registra novo caso de estupro coletivo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/08/2023 - 9:01 Compartilhe

NÁPOLES, 25 AGO (ANSA) – A polícia italiana investiga um caso de estupro coletivo contra duas meninas de apenas 13 anos de idade, que são primas, em Parco Verde, região periférica de Caivano, na província de Nápoles, sul da Itália.

Segundo o jornal Il Mattino, o caso ocorreu no início de julho e as investigações começaram neste mês de agosto a partir de uma denúncia de familiares. A violência foi confirmada através de exames médicos.

Foram apontados seis autores, entre eles cinco menores de idade e um de 19 anos. Até o momento, apenas o maior teria sido preso.

Na quinta-feira (24) um tribunal italiano acatou um parecer do Serviço Social e determinou o afastamento das vítimas da região. Elas foram levadas para um lar de acolhimento em outra área napolitana.

Agora os investigadores analisam telefones celulares apreendidos para tentar reconstruir exatamente a dinâmica dos fatos.

Segundo as informações preliminares, as meninas teriam sido levadas para um galpão abandonado da cidade.

O bairro do Parco Verde já apareceu outras vezes nas páginas policiais: em 2004, o país ficou revoltado com o caso da pequena Fortuna Loffredo, de seis anos, que morreu após ter sido jogada do oitavo andar de um edifício.

Além disso, o caso de estupro coletivo veio à tona junto com outro semelhante que chocou o país nesta semana – em Palermo, também no sul da Itália, sete suspeitos foram presos por violência sexual contra uma jovem de 19 anos. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias