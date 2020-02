Sul da Itália registra 3º atentado a bomba contra militar

ROMA, 11 FEV (ANSA) – Uma bomba foi detonada na madrugada desta terça-feira (11), em Ruvo di Puglia, no sul da Itália. O alvo era o carro particular de um militar do serviço policial do município de Andria.

O veículo estava estacionado na residência do militar. A bomba, fabricada artesanalmente, foi colocada debaixo do carro, que ficou completamente destruído. Ninguém ficou ferido. Trata-se do terceiro atentado em pouco mais de um ano contra um membro do corpo de polícia de Andria, que fica ao norte de Bari, na Puglia. Em 3 de dezembro de 2018, uma bomba foi colocada embaixo de um veículo de outro agente militar de Andria. Em 13 de novembro do mesmo ano, o mesmo ocorreu em um carro estacionado na casa de outro policial. (ANSA)