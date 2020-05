Sul da Flórida inicia reabertura gradual e sem praias

O sul da Flórida começou nesta segunda-feira (18) uma reabertura gradual de sua economia, com a retomada das atividades em alguns restaurantes e negócios em Miami e Fort Lauderdale, mas as praias ainda continuarão fechadas até segunda ordem.

A “fase 1” de abertura nesta região tampouco inclui hotéis, bares, clubes noturnos, academias de ginástica, salas de cinema ou centros de massagem.

Os restaurantes poderão ocupar apenas 50% de sua capacidade e todos os trabalhadores e visitantes dos negócios abertos ao público devem usar máscaras, assim como todos os passageiros que circularem pelo aeroporto internacional de Miami.

“Há luz no fim do túnel”, disse neste domingo o governador, Ron DeSantis. “E isto nos leva a continuar poe esse caminho”.

A reabertura, no entanto, avança em ritmos diferentes no intrincado sistema de condados e cidades. Por exemplo, as jurisdições de Miami e Miami Beach, ambas dentro do condado de Miami-Dade, vão aguardar até a quarta-feira para abrir alguns negócios e até 27 de maio para habilitar os restaurantes.

A ideia é evitar uma enxurrada de turistas no feriado do “Memorial Day”, celebrado na segunda-feira, 25 de maio.

Mas Fort Lauderdale, no condado de Broward, abriu os restaurantes nesta segunda, embora a afluência de visitantes do passeio marítimo na praia Las Olas fosse muito baixa por volta do meio-dia.

Os shopping centers do sul da Flórida também estão abrindo em dias diferentes durante a semana.

Depois do fechamento em março de todos os estabelecimentos não essenciais, o restante da Flórida começou a abrir sua economia – e suas praias – há duas semanas, mas o sul, que é a região mais populosa e onde se concentram mais casos de coronavírus, permaneceu fechado.

Até esta segunda, a Flórida registrava mais de 46.000 casos positivos e 1.997 mortes por COVID-19, das quais mais de 1.100 no sudeste, onde estão as cidades de Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach.